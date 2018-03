Studie: Kita-Förderung in Milliardenhöhe nötig

Bundesweit sind jährlich laut einer Studie des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) bis zu zehn Milliarden Euro jährlich als Dauerfinanzierung für die deutschlandweit rund 40.000 Kindertageseinrichtungen erforderlich.

Fachkräftemangel vor allem in NRW

Allein für die bis 2025 erforderlichen zusätzlichen 130.000 Fachkräfte in der frühkindlichen Erziehung würden jährliche Kosten in Höhe von 40.000 bis 50.000 Euro pro Kraft anfallen, sagte der VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann am Mittwoch (07.03.2018) im Rahmen des Deutschen Kindertagesstätten-Leitungskongresses in Düsseldorf.

Insgesamt drohe bis zum Jahr 2025 bundesweit eine Fachkräftelücke von rund 300.000 Beschäftigten - etwa ein Viertel davon im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW.