Warnstreiks in einigen Kitas in NRW

In einigen Kitas in NRW soll heute gestreikt werden. Betroffen sind Einrichtungen in Städten und Gemeinden im Rheinland, unter anderem in Bonn, Köln und Kerpen, aber auch im Rhein-Sieg-Kreis und dem Bergischen-Kreis. Notbetreuungen für Kinder, die nicht zuhause bleiben können, soll es laut der Gewerkschaft Verdi geben - die Kinder werden dazu auf einige wenige Kitas verteilt, die offen sind.

Die Gewerkschaft fordert bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld für Erzieherinnen und Erzieher sowie Beschäftigte im Sozialdienst. Sie zeigte sich nicht zufrieden mit den Ergebnissen der zweiten Tarifverhandlungsrunde mit den Arbeitgeberverbänden. Achim Schlömer, Vorsitzender des Verdi-Ortsvereins Köln, kritisierte, dass die VKA die Forderungen von Verdi in der Runde "pauschal zurückgewiesen" habe.

Verdi: "Massiver Fachkräftemangel im Sozial- und Erziehungsdienst"

Gleichzeitig seien keine eigenen Ideen präsentiert worden, wie die Entlastung für die Beschäftigten und eine Aufwertung ihrer Tätigkeiten aussehen könne, so Schlömer weiter. So provoziere die VKA die Streiks. "Wir haben einen massiven Fachkräftemangel im Sozial- und Erziehungsdienst" , sagte er. "Und die Arbeitsbedingungen führen zu einem hohen Krankenstand, insbesondere zu Langzeiterkrankungen, sodass die Beschäftigten oft über einen Berufswechsel nachdenken.“

Deshalb wollen die Verdi-Vertretenden nun mehr Druck ausüben. In Köln will die Gewerkschaft außerdem morgens vom Chlodwigplatz zum Heumarkt ziehen und so auf die Arbeitsbedingungen in der Erziehung aufmerksam machen.

Kommende Streiks in Westfalen, im Münsterland, Düsseldorf und Wuppertal

Für morgen hat die Gewerkschaft auch in Westfalen zu Kitastreiks aufgerufen.

Betroffen sein sollen unter anderem die Kitas und die Soziale Arbeit in Schwerte, Castrop-Rauxel und Lünen sowie das Jugendamt und das Gesundheitsamt in Dortmund. Auch im Münsterland wird morgen gestreikt und übermorgen dann im Verdi-Bezirk Düssel-Rhein-Wupper. Darunter fallen Düsseldorf, Wuppertal, Solingen, Remscheid und der Kreis Mettmann.