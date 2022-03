Tausende Kita-Beschäftigte streiken morgen in NRW

Stand: 07.03.2022, 16:41 Uhr

Viele städtische Kitas in NRW werden am Dienstag wohl geschlossen bleiben. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsberufen zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen.