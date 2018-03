So wie Stefanie Schmitz-Jeltsch ergeht es zur Zeit vielen Eltern.

Vor allem der Ausbau der U3 -Plätze in NRW hält Betroffene und Behörden in Atem. Die im Jahr 2007 von Bund, Ländern und Kommunen vereinbarte Richtgröße, bundesweit für 35 Prozent der unter Dreijährigen Betreuungsangebote zu schaffen, gilt vor allem in den Städten als längst überholt.

Kommunen helfen sich mit Provisorien aus

In Bielefeld beispielsweise beträgt die Versorgungsquote bei Kindern unter drei Jahren 43 Prozent. Auf diesen Zahlen will und kann sich die Kommune jedoch nicht ausruhen: Laufend werden neue Kitas im Stadtgebiet eröffnet. Allein im kommenden Kitajahr kommen sechs neue Einrichtungen hinzu.