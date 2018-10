Bundesweit immer mehr Kleinkinder in Kitas

Bundesweit werden im Durchschnitt 33,6 Prozent der Kleinkinder in Kitas betreut, so die aktuellen Zahlen. In Sachsen-Anhalt ist diese Betreuungsquote mit 57,1 Prozent am höchsten.

Zahl der betreuten Kleinkinder in NRW steigt

Auch wenn NRW die niedrigste Betreuungsquote im bundesweiten Vergleich hat - in den nordrhein-westfälischen Kitas ist die Zahl der U3-Kinder gestiegen. Im Vorjahr wurden 26,3 Prozent dieser Altersgruppe in Kitas betreut.

Eltern haben seit 5 Jahren Rechtsanspruch auf Betreuung