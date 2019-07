In wenigen Tagen ganze Ernte vernichtet

Larven höhlen die Früchte aus

Arne Korn ist ein "gebranntes Kind" , was die kleinen Insekten betrifft. Er hat schon einmal erlebt, wie die Fliegen "in drei, vier Tagen" die ganze Ernte vernichtet haben, "für die man das ganze Jahr gearbeitet hat."



Die Tiere legen ihre Eier in reifen Früchten ab. Die Larven höhlen diese dann komplett aus. 60.000 Euro kostet der Schutz mit Netzen die Obstbauern pro Hektar.

"Netze nur während der Fruchtreife"

Schutznetz oben offen

Er kann auch für Privatleute mit Erdbeerfeld oder Himbeerhecke sinnvoll sein, meint Landwirtschaftsexpertin Benz: "Die Netze sollten eine Maschenweite von 0,8 mal 0,8 Millimeter haben. Und" – ganz wichtig: "nur in der Zeit der Fruchtreife ausgebracht werden." Damit nützliche Insekten nur für kurze Zeit ausgesperrt werden.



Die Netze um Arne Korns Himbeerplantage sind an der Oberseite offen, so dass Bienen einfliegen können. Denn das ist die eine gute Nachricht: Die Kirschessigfliegen sind nur bis in drei Meter Höhe unterwegs.

Die andere gute Nachricht: Netze helfen deutlich besser gegen die Fliegen als Pestizide. So bleiben der Umwelt wohl zusätzliche Giftduschen erspart.

Stand: 09.07.2019, 08:47