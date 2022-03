Durchatmen: Wo man in NRW Kirschblüten bestaunen kann

Bald ist es wieder so weit: Ende März oder Anfang April - je nach Wetterlage - beginnt die Kirschblütenzeit, die in Japan traditionell den Beginn des Frühlings markiert. Aber soweit muss man gar nicht reisen. Auch in NRW laden viele Orte zum Entspannen und Bewundern des rosafarbenen Blütenmeers ein, das nur wenige Tage andauert - je nach Witterung maximal zwei Wochen.

Hauptblüte in Bonn ab Anfang April

In Bonn zieht das Naturereignis in den Straßen der Altstadt jedes Jahr tausende Besucher an. Die Hauptblüte werde voraussichtlich Anfang April beginnen, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Mittelpunkt sind die Heerstraße und die Breite Straße.

"Wenn das Wetter so bleibt, dann geht das ganz schnell" , sagt Victoria Harlos, Betreiberin des Bonner "Kirschblüten-Blogs". Ihrer Einschätzung nach werde die Kirschblüte spätestens in zehn Tagen erstrahlen.

Die Heerstraße in Bonn.

2020 war die Altstadt zur Blütezeit wegen der Corona-Pandemie für Besucher komplett gesperrt, 2021 galt dort eine Maskenpflicht. In diesem Jahr gebe die Corona-Schutzverordnung des Landes keine Einschränkungen her. Wegen der Pandemie empfiehlt die Stadt aber das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes, wenn der nötige Abstand nicht eingehalten werden kann.

Wer nach der Bonner Altstadt noch nicht genug hat, kann danach noch den Japanischen Garten in der Rheinaue besuchen, der ganzjährig geöffnet hat - und Anfang April natürlich auch mit Kirschblüten lockt.