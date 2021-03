Kirschblüte in Bonn: Maskenpflicht in der Altstadt

In den nächsten Tagen beginnt in der Altstadt von Bonn ein farbenprächtiges Naturschauspiel. Die Bonner Kirschblüte zieht jedes Jahr im Frühling viele Schaulustige an - auch mitten in der Corona-Pandemie.

Trotz Corona sollen Spaziergänger auch in diesem Jahr die Farbenpracht bewundern können. Nur falls es zu voll wird, sollen Straßen, Wege oder Parkplätze gesperrt werden, um Ansammlungen zu vermeiden. Die Stadt appelliert schon jetzt an Besucher, Abstände einzuhalten. Für die Zeit der Kirschblüte hat die Stadt Bonn eine Maskenpflicht in der Altstadt beschlossen, die von diesem Montag an gilt.

Kirschblüte in Bonn ist beliebtes Fotomotiv

Frühling: Jedes Jahr lockt die Kirschblüte in Bonn mit ihrer rosa Farbenpracht.

Bereits im vergangenen Jahr hatte es in Bonn wegen der berühmten Kirschblüte einen Besucheransturm trotz Corona gegeben. Damals wurden die Zufahrtsstraßen kurzerhand gesperrt.