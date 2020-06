Kirchenaustritte stoppen: "Wir müssen eine andere Sprache finden"

Die Kirchen in Deutschland haben ein Imageproblem. Noch nie seien so viele Menschen ausgetreten wie derzeit - das hatten die Deutsche Bischofskonferenz ( DBK ) und die Evangelische Kirche in Deutschland ( EKD ) kürzlich bekannt gegeben. Er könne das zum Teil sogar nachvollziehen, sagte der junge Kölner Pfarrer Nico Ballmann am Sonntag (28.06.2020) in einem Instagram-Liveinterview mit der Aktuellen Stunde.

Ballmanns evangelische Gemeinde in Köln-Bickendorf hat noch 12.000 Mitglieder - jede Woche aber müsse er etwa 20 Austrittsgesuche unterschreiben. " Mit tut jeder einzelne Austritt weh ", sagt Ballmann in dem Interview. Bei den Ursachen für den Mitgliederschwund spiele die Coronakrise nur eine kleine Rolle.