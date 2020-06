Kirchenaustritte in Deutschland auf Rekordhoch

So viele Menschen wie noch nie haben den beiden großen Kirchen im vergangenen Jahr den Rücken zugewandt. Die Zahl der Austritte stieg auf mehr als eine halbe Million. Das gaben die Deutsche Bischofskonferenz ( DBK ) und die Evangelische Kirche in Deutschland ( EKD ) am Freitag (26.06.2020) bekannt.

Bischof Bätzing bedauert "Entfremdung"