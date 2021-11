Kirchen werden für Garzweiler II entwidmet

Ein letztes stilles Gebet

Am Samstag – werden die Kirchen noch einmal von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Jeder könne dort von ihnen Abschied nehmen, auch wenn die Gebäude damit nicht dem Abriss übergeben werden , so die Pfarrei. Deshalb werden auch die Fenster aus den betroffenen Kirchen nicht entfernt. Die Menschen sollen die Zeit in der Kirche für ein stilles Gebet nutzen, für das Anzünden einer letzten Kerze. In allen drei Kirchen liegen auch Bücher aus, in denen die Menschen ihre persönlichen Erinnerungen schreiben können. Die Bücher sollen später in der St. Petrus-Kapelle am neuen Umsiedlungsort untergebracht werden – in einem " Raum der Erinnerung ".

Neue Kapelle wird gebaut

Diese neue Kapelle befindet sich derzeit im Bau. Die Glocken der Keyenberger Kirche wurden dort schon eingebaut. Auch andere sakrale Gegenstände werden in der Kapelle ihren Platz finden. Die Einweihung wird im kommenden Sommer stattfinden. Für Pfarrer Werner Rombach ist das neue Gotteshaus auch ein Symbol: " Wir mögen andere Gebäude aufgeben und übergeben an neue Eigentümer – aber wir als Gemeinde wollen als Gemeinschaft der Glaubenden weiter präsent sein und wollen uns in einer neuen Heimat zusammen finden. "

Proteste sind zu erwarten

Protestzug gegen die Kirchen-Entwidmung im Braunkohlerevier

Auch wenn sich die Katholische Kirche einen friedlichen Abschied wünscht, es wird wohl auch zu stillen Protesten kommen. Schon einmal haben Kohlegegner einen Gottesdienst dazu genutzt und sind einfach dem Ende mehrere Stunden in der Kirche sitzen geblieben, haben gesungen. Das kann man auch dieses Mal erwarten, genauso wie eine Protest-Prozession. Die förmliche Entwidmung wird am Sonntag vollzogen. Sollten die Dörfer – in denen nur noch zehn Prozent der einstigen Bevölkerung lebt – stehen bleiben, dann sollen diese Kirchen als Begegnungsstätten genutzt werden. Wie Bürgermeister Stephan Muckel erklärte, werde sich die Stadt Erkelenz mit solchen Plänen auseinandersetzen.