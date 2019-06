Noch heute wühlt Pfarrer Harald Niemietz die Erinnerung an seinen letzten Gottesdienst in der Alten Kirche Wupperfeld auf. "Das war für mich wie die Beerdigung eines Verwandten" , erzählt er. Fünf Jahre ist das nun her. " Das ging mir einfach nahe. In 26 Jahren verwächst man mit so einem Gebäude. " Er war dort nicht nur lange Pfarrer, sondern hat auch in der Kirche geheiratet, seine Kinder wurden dort getauft. Doch dann wurde die Alte Kirche verkauft.

"Ein Ort für alle Menschen"