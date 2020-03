NRW-Kirchen übertragen Ostermessen im Internet

"Ostern fällt ja nicht aus und wir wollen es auch mit den Gläubigen zusammen feiern, notfalls eben medial vermittelt", sagte ein Sprecher des Erzbistums Paderborn. Weil Gottesdienste vor Publikum bis auf Weiteres nicht stattfinden dürfen, zeigen die Kirchen in Nordrhein-Westfalen regelmäßig Gebete, Messen und Andachten via Internet - das soll sich auch über Karwoche und Osterfeiertage fortsetzen, heißt es aus den Bistümern und Landeskirchen.

So streamt das Erzbistum Paderborn beispielsweise die wichtigen liturgischen Feiern am Gründonnerstag (09.04.), Karfreitag (10.04.) und in der Osternacht (11./12.04.) auf dem eigenen Youtubekanal.

Stand: 29.03.2020, 11:52