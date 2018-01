Ev. Landessynode: Muslime bald als Pfleger im Altenheim

Die Evangelische Kirche im Rheinland will mehr Dialog mit Muslimen. Auf der Landessynode am Freitag (12.01.2018) in Bad Neuenahr sprach sich die Kirche für einen islamischen Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach aus. Der Landessynode gehören rund 2,54 Millionen evangelische Christen aus den 38 Kirchenkreisen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland an