Erschütterung nach Gutachten: "Das hätte ich dem Papst nicht zugetraut"

Aber das Gutachten aus München, dass vor allem auch den emeritierten Papst Benedikt belastet, der demnach mehr gewusst haben soll, als er zugibt, hat den Abstand zur Institution Kirche nochmal vergrößert.

" Die katholische Kirche ist so verlogen ", sagt sie. " Ich habe da keine Achtung mehr vor. " Austreten wolle sie nicht, aber Kontakt zu einem Seelsorger genausowenig.

Enttäuschung und Resignation bei Gemeindemitgliedern

" Ich war enttäuscht und gleichzeitig auch resigniert ", so beschreibt Sabine Grimpe, Pastoralreferentin der St. Jakobus Gemeinde in Ennigerloh ihre Gefühle, als sie die Nachricht vom Gutachten in München erreichte. "Dass jetzt immer wieder neue Fälle aufgedeckt werden, sorgt auch für viel Wut ", so Grimpe.

"Wir an der Basis versuchen Christ sein zu leben, Gemeinde zu leben und eine Wahrhaftigkeit zu leben. Und jetzt bei den Bischöfen und beim Papst, da fehlt mir die Wahrhaftigkeit." Sabine Grimpe, Pastoralreferentin der St. Jakobus Gemeinde in Ennigerloh

Man bemühe sich gute Arbeit zu machen und dann tue es weh, es enttäusche. " Und der Gedanke kommt, lohnt sich das überhaupt noch. Wir als Gemeinde, als Kirche verlieren immer mehr Menschen, die uns wichtig sind und trotzdem bemühen wir uns weiter, was uns immer schwieriger gemacht wird. " Aber noch brenne dieses Feuer für Kirche und Gemeinde in ihr. " Und so lange ich hier auf Menschen treffe, die das gemeinsam mit uns wollen, dann geht es auch für mich weiter ", sagt Grimpe.

"Opfer bekommen nicht genug Gehör"

" Betroffen macht mich vor allem der Gedanke an diejenigen, denen das angetan wurde ", sagt Annegret Walkenhaus-Forner, Organistin in der Gemeinde Ennigerloh. Die Opfer bekämen einfach nicht genug Gehör.

"Ich hoffe, dass man das gut aufarbeitet, vielleicht außerkirchlich, dass die Leute zur Rechenschaft gezogen werden und dass man daraus lernt. Dass man nicht Priester, die so etwas getan haben, einfach woanders hin versetzt, ich finde, die gehören da nicht mehr hin." Annegret Walkenhaus-Forner, Organistin in der Gemeinde St. Jakobus Ennigerloh

Der Fall von Pfarrer H. in Bottrop

Wilfried Fesselmann war elf Jahre alt, als sich Peter H. als Pfarrer in Bottrop an ihm vergangen hatte. Der Priester aus dem Bistum Essen hat noch vielfach weiteren Jungen sexualisierte Gewalt angetan, bevor er dann von Verwantwortlichen in der katholischen Kirche nach Bayern versetzt wurde. Auch dort missbrauchte er seine Schützlinge. Dies ist ein Fall, der am Donnerstag in einem Gutachten in München behandelt wurde. Der damalige Kardinal Ratzinger und heutige emeritierte Papst Benedikt soll von den Vorfällen und dem Nichthandeln der Kirche gewusst haben.

"Es war wichtig, dass endlich mal die Wahrheit ans Licht kommt." Wilfried Fesselmann, Betroffener von sexualisierter Gewalt im Bistum Essen

Lange auf ein derartiges Gutachten gewartet

Endlich seien die Fälle sexualisierter Gewalt offen angesprochen, sagt Fesselmann nach der Veröffentlichung des Gutachtens. Darauf habe er wie andere Opfer schon lange gewartet. Fesselmann fordert Konsequenzen: " Wenn sich die Bistümer wirklich erneuern wollen, dann müssten alle Bischöfe gehen - die Kirche kann sich nur erneuern, wenn sie von null anfängt. "

Gläubige trauern über Vertrauensverlust

Unterdessen mehren sich selbst bei tiefgläubigen Katholiken die Zweifel, das Vertrauen in Seelsorger schwindet, die Kirchenaustritte nehmen zu. Eine Gläubige sagt am Freitag bei einer Straßenumfrage des WDR in Essen über ihren Vertrauensverlust gegenüber Priestern, sie gehe jeden Sonntag in die Kirche, aber sie habe ein komisches Gefühl. " Wenn er da vorne steht, weiß ich nicht, ob er sauber ist. " Viele äußern ihre Sorge, sind traurig und in ihrem Glauben erschüttert.

Kirchenrechtler Schüller: "Peinliches Stück der Verleugnung"

Der Umgang von Papst Benedikt mit den Vorwürfen sei ein peinliches Stück der Verleugnung und Verdrängung, sagte Kirchenrechtler Thomas Schüller am Freitagmorgen im WDR Morgenecho. Schüller ist Institutsdirektor der Katholisch-Theologischen Fakultät in Münster. Er sagt, der Umgang zum Beispiel von Papst Benedikt mit den Vorwürfen sei ein peinliches Stück der Verleugnung und Verdrängung.

"Das Bild, was er gerne von sich sieht und gezeichnet wissen will, das Bild vom großen heiligen Mann Gottes, wird komplett zerstört, weil er überführt wurde, dass er die Unwahrheit gesagt hat." Thomas Schüller, Institutsdirektor der Katholisch-Theologischen Fakultät in Münster