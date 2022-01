Zahl der Kirchenaustritte in NRW erreicht Rekordhoch

155.000 Christen sind 2021 aus den NRW-Kirchen ausgetreten. 30 Prozent mehr als beim letzten Höchststand 2019 und fast drei Mal so viele wie vor 11 Jahren, als die Statistik zum ersten Mal erhoben wurde. Aus den Zahlen des NRW-Justizministeriums lässt sich zwar nicht ablesen, wie sich die Austritte nach Konfessionen aufschlüsseln. Aber klar scheint, dass vor allem die katholische Kirche in einer tiefen Krise steckt.

So sind beispielsweise in Meinerzhagen und Arnsberg vergangenes Jahr doppelt so viele Menschen aus der Kirche ausgetreten als 2020 davor. Auch wenn man die Gründe nicht angeben muss, hielten viele Katholiken mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg: Die sexualisierte Gewalt durch Geistliche bewege sie zu dem Schritt.

Austrittswillige sehen sich durch Münchner Gutachten bestätigt

Ähnlich scheint es auch im größten deutschen Bistum, dem Erzbistum Köln, zu sein: Die Austrittszahlen schnellten in den Höhe, nachdem bekannt wurde, dass Kardinal Rainer Maria Woelki ein Gutachten zurückgehalten hatte, in dem es um den Umgang der Kirche mit Missbrauchsvorwürfen geht.

Jürgen Beaugrand