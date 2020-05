Kinos und Theater in NRW dürfen wieder öffnen

Die Häuser müssen allerdings den Hygiene- und Infektionsschutz sicherstellen. Es dürfen höchstens ein Viertel der Zuschauer in die Säle, die normalerweise hinein passen. Wenn es mehr werden oder wenn es mehr als hundert Menschen sind, dann muss es ein Konzept für den Hygiene- und Infektionsschutz geben.

Betreiber warten auf konkrete Anweisungen der Ämter

Wie genau diese Konzepte auszusehen haben, entscheiden am Ende die örtlichen Gesundheitsämter. Auf deren konkreten Anweisungen warten die Kinos derzeit noch - so große wie die Lichtburg in Essen beispielsweise, aber auch kleine, wie das Residenztheater in Bad Laasphe im Kreis Siegen-Wittgenstein.

In Münster wird ein weiteres Problem für die Kinobetreiber deutlich: Für das große Kino Cineplex kam die Lockerungsankündigung zu plötzlich. So schnell kann sich das große Haus logistisch nicht auf die Änderungen einstellen. Während das kleine Kino „Schlosstheater“ in Münster plant, ab Samstag wieder zu öffnen.