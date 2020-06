Kindesmissbrauch: Wie kann das verhindert werden?

Die Gesellschaft muss wachsamer werden, fordert Johannes-Wilhelm Rörig, der Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Diese Kinder hätten ein soziales Umfeld, Nachbarn, Sportvereine. Es könne nicht sein, dass nie jemand etwas bemerkt habe. Mehr als 90 Prozent der Fälle von sexuellem Missbrauch geschehen im Bekanntenkreis oder in der Familie. Die Täter sind meist Menschen, die das Kind kennt und dem es in gewisser Weise vertraut.

Oft geschieht Missbrauch im familiären Umfeld: In Münster war es in dieser Gartenlaube

Wachsamkeit gelte auch für Mitarbeiter in Kitas, Schulen und Jugendämtern, bei Polizei und Justiz, sagt Krista Körbes, Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes NRW. "Vor allen Dingen müssen die Familienberatungsstellen und die Fachberatungsstellen für sexuelle Gewalt finanziell unterstützt werden. Die sind alle unterfinanziert. Da muss das Land Geld in die Hand nehmen."

Aufklärung und Prävention sind wichtig