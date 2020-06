Kindesmissbrauch - Kein Vergehen, sondern ein Verbrechen

WDR: Versagen die Behörden?

von Weiler: Es gibt ein absolutes Defizit bei den Behörden. Wenn sich sogenannte Einzelfälle wie Lügde, Bergisch Gladbach und Münster häufen, muss ich mir die Frage stellen, ob das System als Ganzes nicht versagt.

WDR: Worin besteht dieses Defizit?

von Weiler: Das strukturelle Systemversagen liegt darin, dass es uns in all diesen Bereichen nicht gelingt, genügend und vor allen Dingen ausreichend gutes Personal am Start zu haben. Natürlich gibt es in Jugendämtern tolle Sozialarbeiter – aber nicht genug. Und selbst die tollen haben nicht genügend Zeit für die Arbeit, die sie zu leisten haben.

WDR: Woran liegt das?

von Weiler: Es ist immer eine Frage der Kohle. Wenn ich ausreichend gut ausgebildetes Personal vorhalten muss, dann muss ich dafür Geld ausgeben.

WDR: Was ist zu tun?

von Weiler: Wir wissen seit Jahren, dass es ein strukturelles Problem gibt. Deshalb ist mein Appell an die Politik: Bloß kein neuer runder Tisch! Wir müssen nicht feststellen, welche Maßnahmen notwendig sind, sondern wir müssen die längst bekannten Maßnahmen endlich umsetzen. Wir müssen besser werden in der Intervention.

Das Interview führte Dominik Reinle.