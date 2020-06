Muss Kindesmissbrauch härter bestraft werden?

Lambrecht gegen härtere Strafen

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht ( SPD ) hingegen lehnt härtere Strafen für den Besitz und die Verbreitung von kinderpornografischen Bildern oder Videos ab. Der pauschale Ruf nach einer abstrakten Strafrechtsverschärfung führe nicht weiter, sagte sie am Mittwoch (10.06.2020) der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Wenn zum Beispiel ein einmaliges Posten eines kinderpornografischen Comics schon zu einem Jahr Haft führen würde, gäbe es keine Möglichkeit, angemessen zu reagieren. Es sei wichtiger, Ermittler mit mehr Möglichkeiten auszustatten.

Giffey: "Kindergerechte Justiz"