Missbrauchsbeauftragter fordert höhere Strafen

"Wir brauchen genug Personal, die Polizei muss mit modernster Technik ausgestattet werden" , sagte Rörig am Dienstag (09.06.2020) im ARD-Morgenmagazin. NRW sei, was die Ermittlungskapazitäten angehe, ein Vorbild für andere Bundesländer. "In Nordrhein-Westfalen ist der Kampf gegen Missbrauch zur Chefsache erklärt worden und da müssen die 15 weiteren Innenminister jetzt dringend nachziehen" , so Rörig.

"Strafmaß auch voll ausschöpfen"

Im WDR5-Morgenecho setzte sich Rörig am Dienstag außerdem für höhere Strafen ein:

WDR: Menschen, die angeblich nichts mitbekommen haben, werden nur selten strafrechtlich belangt wegen Mittäterschaft oder Beihilfe durch Unterlassung. Sollte der Gesetzgeber das Strafmaß für solches Unterlassen nicht deutlich erhöhen?

Johannes-Wilhelm Rörig: Über die Strafrahmen muss nochmal gesprochen werden. Ich bin einmal dafür, dass die Nutzung und Herstellung von Kinderpornografie der Besitz genauso bestraft wird wie sexueller Missbrauch selbst. Nur so schaffen wir es, dass wir es, diesen perfiden Markt der sogenannten Kinderpornografie endlich trocken legen und den Missbrauchstätern im Netz das Handwerk legen.

Es kommt bei den Verurteilungen darauf an, dass das jetzige Strafmaß von den Strafgerichten auch voll ausgeschöpft wird. Oft wird ja nur am untersten Rand des Möglichen verurteilt und deswegen ist eine Anhebung des Mindeststrafe auf jeden Fall sehr sinnvoll.