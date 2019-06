Während die Geburtenrate nach einem Tiefpunkt Anfang dieses Jahrtausends kaum merklich wieder steigt, hat die Zahl der Kinder innerhalb einer Familie stetig abgenommen. Dennoch gibt es sie, die kinderreichen Familien. Wo genau in NRW sie leben, zeigt eine Studie, die das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung am Mittwoch (26.06.2019) vorgestellt hat.

Demnach haben nur ein Sechstel aller Familien (16,5 Prozent) drei oder mehr Kinder. NRW liegt damit immerhin auf Platz fünf im Ranking der 16 Bundesländer. Auffällig: Je nördlicher in NRW, desto mehr Nachwuchs gibt es pro Familie. So leben in Borken die meisten kinderreichen Familien, dort hat fast jeder vierte Haushalt (22,4 Prozent) drei oder mehr Sprösslinge. Gefolgt von Steinfurt und Duisburg (je 20 Prozent).

Wenig Kinder in den Städten

Die meiste Zurückhaltung bei der Familienplanung identifiziert die Studie dagegen in Düsseldorf. Dort hat weniger als jede zehnte Familie (11,9 Prozent) viele Kinder, auch in Bochum (12,8 Prozent), im Ennepe-Ruhr-Kreis (12,9 Prozent) oder in Köln (13,9 Prozent) sieht es diesbezüglich eher mau aus.

Mit der Frage "Kinderreiche Familien in Deutschland – Auslaufmodell oder Lebensentwurf für die Zukunft?" hatten die Forscher Familien untersucht, in denen die Mütter zwischen 1965 und 1974 geboren worden. Eine Generation, in der laut Statistischem Bundesamt die Zahl der geborenen Kinder kontinuierlich abnahm.

So kommen auch die Verfasser der neuen Studie zu dem Schluss, dass der Geburtenrückgang in Deutschland nur zu einem Viertel dem Anstieg der Kinderlosigkeit zuzuschreiben ist. Zu 68 Prozent liege der Grund darin, dass es immer weniger Großfamilien gibt.