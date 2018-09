Am Sonntag (23.09.2018) hat der WDR zum zwölften Mal den Kinderrechtepreis verliehen. Die vier Gewinner in diesem Jahr sind Projekte und Initiativen aus Bonn, Solingen, Menden und Duisburg. " Der WDR sieht sich als öffentlich-rechtlicher Sender in der Pflicht, nicht nur über negative Entwicklungen bei den Kinderrechten zu berichten ", sagte WDR-Hörfunkdirektorin Valerie Weber. Man wolle auch und gerade die vielen positiven Beispiele im Land würdigen.