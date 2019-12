Der "Index" untersuchte fünf Kinderrechte: das Recht auf Beteiligung, das Recht auf Gesundheit, das Recht auf angemessenen Lebensstandard, das Recht auf Bildung sowie das Recht auf Ruhe und Freizeit, Spiele und Erholung.

Beteiligung möglich

Als besonders gut wird in NRW die Umsetzung des Rechts auf Beteiligung beurteilt. Dazu gehören Beteiligungsmöglichkeiten in Kitas und bei der Wohnumfeld- und Verkehrsplanung. Positiv ins Gewicht fiel auch die Möglichkeit der Teilnahme an Kommunalwahlen ab 16 Jahren.

Zudem haben 93 Prozent der befragten Schüler das Gefühl, in der Schule eine Person zu haben, an die sie sich bei Problemen wenden können - der höchste Wert im Ländervergleich.