Kindernothilfe schult Flüchtlingshelfer

"Es gibt bestimmte Alarmsignale von traumatisierten Kindern" , erklärt Jörg Lichtenberg von der Kindernothilfe. "Meist sind es Verhaltensauffälligkeiten." Und die könnten von Verschlossenheit bis zur Agressivität reichen. Verletzungen erkennen und die richtige Hilfe organisieren – das sind große Herausforderungen.

Nachfrage nach Schulungen

Darum bietet die Kindernothilfe mit Sitz in Duisburg seit einem Jahr Schulungen für Ehrenamtler und Hauptamtler an. "Wir haben in den letzten sechs Jahren in 30 verschiedenen Ländern rund 700 Organisationen geschult" , erklärt Jörg Lichtenberg, Leiter der Trainingsprogramme. "Als dann die Flüchtlinge verstärkt zu uns kamen, wurden wir von Trägern gebeten, diese Schulungen auch hier anzubieten."

Gewalt erkennen

Jörg Lichtenberg

Die Schulungen richten sich nicht nur an Flüchtlingshelfer sondern an alle, die mit Kindern zu tun haben. Denn Gewalt gegen Kinder findet auch in Deutschland statt. Ziel der Schulungen sei, Ehrenamtler, aber auch Lehrer, Erzieher, Gruppenleiter der Pfadfinder oder Sporttrainer zu sensibilisieren, die Verletzungen von Kindern zu erkennen.



In einem nächsten Schritt lernen die Teilnehmer: An wen wende ich mich im Verdachtsfall? Wann schalte ich das Jugendamt oder die Polizei ein? Wie binde ich die Eltern mit ein?

Grenzen der Hilfe

"Die Arbeit der Ehrenamtler kann keine Therapie ersetzen" , macht Jörg Lichtenberg die Grenzen der Hilfe klar. Wichtig sei zu wissen, wo es professionelle Hilfe gibt. Und das könnten die Trainerinnen vermitteln. Die meisten seien Frauen und hätten als Sozialpädagoginnen und Psychologinnen sehr viel Erfahrung.

Flexible Schulungen