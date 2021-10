RSV: Volle Kliniken in NRW wegen Infektionswelle bei Kindern

Im Münsterland sei es seit Wochen schwer, in der Nähe des Wohnortes Krankenhausplätze zu finden, sagte Professor Heymut Omran von der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Uniklinikum Münster. Das könne zu lebensbedrohlichen Situationen führen.

Um mögliche Engpässe aufzufangen, gibt es in NRW medizinische Netzwerke. So können die Kinder im Notfall auch in weiter entfernte Kliniken gebracht werden. Die Düsseldorfer Uniklinik arbeitet zum Beispiel mit anderen Kinderkliniken der Stadt und der Region zusammen. So könne bei Bedarf die gesamte vorhandene Bettenkapazität genutzt werden.

Keine ausreichende Immunität

Eine Zunahme der Fälle mit RSV -Infektionen beobachtet die Kinderklinik in Sankt Augustin schon seit August. "Üblicherweise treten diese Infektionen in den Wintermonaten von November bis maximal April auf" , sagte Professor Gerd Horneff dem WDR . "In normalen Wintern müssen deshalb circa 200 Kinder in der Kinderklinik Sankt Augustin stationär aufgenommen werden."