Tausende Kita-Plätze fehlen, wenige Eltern klagen

In vielen Städten und Gemeinden in NRW ist Kinderbetreuung Mangelware. In Wuppertal zum Beispiel fehlen mehr als 1.000 Kita -Plätze. In Bonn gibt es rund 1.800 Betreuungsplätze zu wenig.

In Essen fehlen sogar knapp 3.000 Kita-Plätze und Plätze in der Tagespflege. Die Stadt hat darum für Freitag (10.05.2019) zu einem Kita-Gipfel eingeladen. Ziel ist ein "Masterplan" für den Ausbau von Betreuungsplätzen.