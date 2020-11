Kinderwünsche ans Christkind zum ersten Advent - "Mach das Virus weg"

Wünsche und Corona-Sorgen

Kinder-Briefe ans Nikolauspostamt

Es gebe kaum ein Schreiben, in dem die Pandemie nicht erwähnt sei, sagt auch Sabine Gerecke vom Nikolauspostamt im Saarland. Auf Wunschzetteln stehe meist ganz oben, " dass Corona weggehen oder das Virus verschwinden soll ". Oder: " Dass die Kinder mit der ganzen Familie Weihnachten feiern und auch wieder die Oma besuchen wollen ", berichtet die Leiterin der Aktion.

Ernsthaft Sorgen machen sich die Kinder aber auch um den Nikolaus. " Bitte vergiss deine Maske nicht " oder " Nikolaus, bleib gesund! ", schreiben die Kinder in diesem Jahr. Vielfach haben sie die Schreiben fantasievoll bemalt und mit Bildchen verziert.

Um Rechtschreibfehler oder Kleberreste schert sich das Christkind nicht. Jeder Wunschzettel wird beantwortet.

Antwortpost in mehreren Sprachen

Adressschild fürs Christkind in Engelskirchen

Im oberbergischen Engelskirchen in NRW beantworten jährlich viele freiwillige Helfer die Kinderbriefe - übrigens in mehreren Sprachen. Wer noch Post vom Christkind in Engelskirchen bekommen will, muss bis zum 21. Dezember schreiben und darf auf dem Brief-Umschlag den Absender nicht vergessen. Im vergangenen Jahr kamen bis zum Fest mehr als 130.000 Wunschzettel in Engelskirchen an.