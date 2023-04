Hallenbad in Bergheim: Kinder durch Gefahrstoff verletzt

Stand: 18.04.2023, 13:59 Uhr

In einem Hallenbad in Bergheim im Rhein-Erft-Kreis ist vermutlich Chlorgas ausgetreten. Bei dem Unfall am späten Vormittag wurden 21 Kinder und Lehrkräfte verletzt.