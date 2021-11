Warum manche Kinder unter 12 jetzt schon geimpft werden

Die Familien, die zu Kinderarzt Burkhard Lawrenz nach Arnsberg kommen, kommen von weit her, um sich einen Piks abzuholen. Aus der Nähe von Frankfurt und Düsseldorf seien Familien mit chronisch kranken Kindern zwischen fünf und elf Jahren zu ihm schon angereist, erzählt Lawrenz.

" Der erste unter Zwölfjährige, den ich gegen Corona geimpft habe, brauchte bei früheren Atemwegsinfekten schon mehrmals Sauerstoff. Die Eltern hatten große Angst, dass es bei einer Corona-Infektion noch schlimmer werden könnte ," sagt Lawrenz. Die Eltern hatten den Jungen bis zur Impfung monatelang nicht zur Schule gelassen und vollständig abgeschirmt.