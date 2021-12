Impfstreit in Familien: Wenn (Ex-)Partner sich querstellen

Ist es strafbar, das Kind gegen den Willen eines Elternteils impfen zu lassen?

" Jede Impfung ist juristisch gesehen eine Körperverletzung ", sagt der Krefelder Familienrechtsanwalt Jochem Schausten. Bei geteiltem Sorgerecht brauche ein Arzt daher zwangsläufig die Einverständniserklärung beider Erziehungsberechtigter, sonst mache er sich strafbar. " Geht ein Elternteil mit dem Wissen zum Impfarzt, dass die andere Seite das nicht möchte, könnte man eine klassische Mittäterschaft, Beihilfe oder Anstiftung vorwerfen", so der Anwalt. Ärzte in Deutschland seien jedoch beim Thema Impfung sehr sensibel und vorsichtig, sodass ihm bisher kein Fall bekannt sei, in dem ein Arzt oder ein Elternteil verurteilt wurde.

Wer entscheidet denn dann, ob das Kind geimpft wird?