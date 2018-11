Salafismus-Tagung in Düsseldorf zu Frauen und Kindern

Digitale Dschihadisten-Sticker

In Düsseldorf beginnt am Mittwoch (07.11.2018) ein Kongress über Kinder und Frauen im Salafismus. Die Tagung wird von der Bundeszentrale für politische Bildung veranstaltet und legt einen Schwerpunkt auf die Prävention. Auch der Dortmunder "Wegweiser" ist involviert. Eine frühere Mitarbeiterin soll von ihren Erfahrungen berichten.