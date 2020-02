Kinder fahren immer schlechter Fahrrad

Immer mehr Kinder und Jugendliche haben Probleme beim Fahrradfahren. Zu diesem Ergebnis kommen die Landesverkehrswacht NRW, Schulen und die Polizei - und zwar auf Basis der Rückmeldungen aus den Fahrradtrainings an Schulen.

Schon vor zwei Jahren fielen in einer Schulklasse in Nordrhein-Westfalen durchschnittlich zwei Kinder durch die Fahrradprüfung, inzwischen sind es eher mehr als weniger, sagen Landesverkehrswacht NRW , Polizei und Schulen dem WDR am Freitag (27.02.2020). Das bestätigen die Polizeidirektionen in NRW , sie betonen die Bedeutung der Jugendverkehrsschulen.

Viele Kinder haben gar kein Fahrrad

Jürgen Tonscheid von der Jugendverkehrsschule Grillo in Essen

Verkehrspolizisten wie Jürgen Tonscheid aus Essen trainieren jährlich mehrere tausend Grundschüler. Dabei stellt er fest, dass viele Kinder gar kein eigenes Fahrrad besitzen und oft große Gleichgewichtsprobleme haben: "Ich habe tatsächlich oft Kinder, die hier im vierten Schuljahr zu Besuch sind und das Fahrradfahren erlernen. Manchmal habe ich zehn Kinder pro Klasse, die noch gar nicht fahren können."

Verkehrsschulen für Radfahren reichen nicht

Essen leistet sich vier Jugendverkehrsschulen, aber in vielen NRW-Städten ist nur ein mobiler Verkehrsunterricht möglich. Zum Beispiel in den zehn Städten im Kreis Recklinghausen, wo die Polizei an 270 Schulen pro Jahr unterwegs ist. Dennoch reichen die vielen Kurse überall in NRW allein nicht aus, um den Schülern ein umfassendes Verständnis der Verkehrsregeln zu geben.

Alle Beteiligten fordern daher, dass Eltern mitmachen und das Erlernte mit ihren Kindern im Alltag gemeinsam trainieren. Das ist laut Landesverkehrswacht NRW aber der Knackpunkt: Viele Eltern fahren kein Fahrrad und sind auch sonst nicht gerade Vorbilder im Straßenverkehr.