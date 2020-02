Kinder und Radfahren - diese Tipps sollten Eltern beachten

WDR: Wie sollten Eltern die Kinder im Stadtverkehr beim Fahren begleiten?

Nipper: Aus unserer Sicht ist es am besten, die Kinder kurz vor sich her fahren zu lassen. So kann man Anweisungen geben, worauf das Kind achten muss oder wo besondere Gefahr droht. Gleichzeitig hat man so das Kind am besten im Blick und kann sehen, wie es reagiert und wo es vielleicht noch Schwächen hat.

WDR: Bis wann dürfen Kinder auf dem Gehweg fahren?

Bis achte Jahren müssen Kinder auf dem Gehweg fahren

Nipper: Kinder bis zu acht Jahren müssen auf den Gehwegen fahren. Es sei denn, es ist ein Radweg vorhanden. Zwischen acht und zehn Jahren kann das Kind entscheiden, ob es auf der Straße oder auf dem Gehweg fährt. Erwachsene Begleitpersonen dürfen den Gehweg nur so lange mit benutzen, bis das Kind acht Jahre alt ist.

WDR: Sollte ein Fahrradhelm Pflicht sein?

Nipper: Es gibt keine gesetzliche Vorschrift, aber das Risiko von Kopfverletzungen bei einem Sturz ist überproportional hoch. Deswegen empfehlen wir einen Helm. Außerdem ist die Sichtbarkeit des Kindes ganz wichtig: Warnweste oder Dreiecksüberwurf erhöhen die Wahrnehmbarkeit deutlich.

Das Interview führte Kirsten Pape.