15 Kinder stecken fast eine Stunde lang in Aufzug fest

15 Kinder haben fast eine Stunde lang in einem überfüllten Aufzug an einer Bahnstation in Bielefeld ausharren müssen. 50 bis 60 Hilfskräfte der Feuerwehr konnten die Kinder bei einem Großeinsatz befreien, nachdem das Sicherheitsglas des Fahrstuhls eingeschlagen worden war, sagte ein Polizeisprecher am Freitag (21.09.2018) dem WDR .

Alle Kinder überstanden den Vorfall unverletzt, seien aber geschockt gewesen. In dem Aufzug war nach Angaben der Polizei Hitze entstanden.

Kinder hüpften im Aufzug

Die Eltern müssten sich auf Schadenersatzforderungen einstellen, sagte der Polizeisprecher. Videoaufnahmen der Verkehrsbetriebe zeigen, dass die Kinder das Steckenbleiben durch Herumhüpfen in dem Aufzug selbst provoziert hätten. Über den Einsatz hatte zunächst die «Neue Westfälische» berichtet.

Stand: 21.09.2018, 07:32