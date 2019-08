Zu Beginn des Kita -Jahres am Donnerstag (01.08.2019) ist das Angebot an Kita-Plätzen in NRW trotz neuer Einrichtungen immer noch niedriger als die Nachfrage. Gerade für Kinder unter drei Jahren ist der Bedarf groß.

Insgesamt gibt es in NRW für Kinder unter drei Jahren derzeit gut 202.000 Betreuungsplätze. Davon entfallen aber nur rund zwei Drittel auf Kitas. Das restliche Drittel besteht aus Plätzen bei Tagesmüttern. Das ist viel. In NRW liegt die Betreuungsquote durch Tagesmütter für kleine Kinder etwa doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt.