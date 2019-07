Mutter und Kind vor ICE gestoßen - Achtjähriger stirbt

Großeinsatz am Frankfurter Hauptbahnhof: Ein achtjähriger Junge ist am Montagvormittag kurz vor 10 Uhr von einem Mann vor einen einfahrenden ICE gestoßen worden. Der Zug überrollte das Kind, das noch am Tatort starb. Die 40 Jahre alte Mutter wurde nach Polizeiangaben ebenfalls ins Gleisbett geschubst, konnte sich von dort aber noch rechtzeitig retten.

Eine Beziehung zwischen Opfern und Täter gebe es ersten Erkenntnissen zufolge nicht, berichtet die Agentur Reuters unter Berufung auf die Polizei.

Passanten überwältigen Verdächtigen

Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall an Gleis 7. Demnach soll ein Mann in dunkler Kleidung die am Bahngleis stehende Frau und deren Kind absichtlich gestoßen haben. Ein Flüchtender, auf den die Beschreibung des Verdächtigen zutraf, wurde wenig außerhalb des Bahnhofs von Passanten überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 40-jährige Mann wurde festgenommen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Einzelheiten sind noch unklar.

Polizei und Feuerwehr eilten mit einem Großaufgebot zum Bahnhof. Unter anderem waren 16 Rettungswagen und ein Hubschrauber vor Ort. In der Bahnhofshalle kam es zu dramatischen Szenen. " Die Leute sind heulend zusammengebrochen" , meinte eine Augenzeugin, die in dem einfahrenden ICE 529 aus Düsseldorf saß, der den Jungen offenbar erfasste.

Mehrere Reisende und Passanten mussten medizinisch versorgt und betreut werden. Der Bahnsteig sei voller Kinder gewesen, sagte die Zeugin dem hr. Eine Schaffnerin, die die Tat aus dem Zug heraus mit ansehen musste, habe laut geschrien, berichtete die Frau.