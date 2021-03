Zwölfjähriger in Dortmunder Packstation eingeschlossen

Drei Kinder hatten an der Dortmunder Packstation gespielt, wie die Feuerwehr heute mitteilte. Dabei stieg ein Zwölfjähriger am Samstagabend in ein Paketfach, die beiden anderen Gleichaltrigen schlossen das Fach und gaben einen Versandcode ein, hieß es. Keine gute Idee.

Dass man das Fach per Versandcode wieder öffnen kann, war nämlich ein Trugschluss. Auch ein DHL-Mitarbeiter konnte nicht helfen. Erst die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr bekamen die gelbe Metalltür wieder auf und befreiten den eingeschlossenen Jungen. Er blieb unverletzt.

Vom Bruder eingesperrt

Kein guter Spielplatz: Packstation in Wuppertal

Ganz ähnlich erging es einem Neunjährigen letzten Sonntag in Wuppertal. Er wurde von seinem elfjährigen Bruder in ein Paketfach eingesperrt - auch hier musste die Feuerwehr anrücken. Ungefährlich ist das Krabbeln ins Paketfach nicht. In die Fächer kommt nämlich kaum Sauerstoff.