Warum ist Kies so begehrt?

Die Stimmung ist nicht gut: In Wesel stellt das Land NRW am Dienstag (08.10.2019) seine Pläne für einen intensiveren Kiesabbau am Niederrhein vor. In Kamp-Lintfort treffen sich aus Protest fast zeitgleich Bürgerinitiativen. Sie glauben nicht an einen fairen Dialog.

