Kidical Mass: Kinder-Demos für besseren Radverkehr

Sichere Radwege für Kinder

" Wir wollen, dass sich Kinder sicher und selbständig mit dem Fahrrad in unseren Städten bewegen können. Mehr Freiräume zum Bewegen und Fahrradfahren haben in Corona‐Zeiten eine noch höhere Bedeutung bekommen" , erklärt Simone Kraus, die den Kidical Mass in Köln mit organisiert. Dort beginnt die Fahrraddemo auf dem Rudolfplatz und rollt dann zum Leo-Aman-Park in Ehrenfeld.

Kinder auf der Kidical-Mass-Demo 2019 in Dortmund

In Dortmund waren bei der letzten Kidical Mass vor einem Jahr 1.100 Teilnehmer dabei. Wegen der Corona-Beschränkungen rechnen die Veranstalter mit etwas weniger Teilnehmern.

Sie starten vor dem Dortmunder Rathaus auf dem Friedensplatz und fahren dann über den Wall in die Nordstadt. Die sechsspurige Straße gehört sonst den Autos und wird für die Demonstration gesperrt.

Kritik an Fahrrad-Infrastruktur