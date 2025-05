KI-Modelle mit Unfallszenarien gefüttert

Für seine Versuche fütterte Kazuhiro Takemoto, Informatiker am japanischen Kyushu Institute of Technology, vier verschiedene KI-Modelle mit sehr vielen möglichen Unfallszenarien und untersuchte die Entscheidungen. Insgesamt ließ er 50.000 Fälle analysieren und deren Ergebnisse mit menschlichen Entscheidungen abgleichen. Da es sich bei allen vier Kandidaten, nämlich GPT-3.5, ChatGPT-4.0, Googles KI-Modell PaLM 2 und das Open-Source-KI-System Llama 2, um Sprachmodelle handelt, wurden die Unfallszenarien detailliert verbal beschrieben, damit die KI "verstehen" konnte, um was genau es ging. Die Ergebnisse waren mitunter verblüffend.

ChatGPT-3.5 verschont eher Frauen als Männer

ChatGPT-3.5 bevorzugt die Rettung von mehr Menschen gegenüber wenigen, die von Menschen gegenüber Haustieren und die Schonung von Frauen gegenüber Männern. ChatGPT-4 zeigte eine Präferenz für die Rettung von Menschen gegenüber Haustieren, wobei mehrere Menschen verschont und diejenigen bevorzugt wurden, die sich an das Gesetz halten. PaLM 2 tendierte dazu, Fußgänger gegenüber Passagieren zu schützen, Menschen Vorrang vor Haustieren zu geben und Frauen gegenüber Männern zu schonen. Llama2 hingegen zeigte eine Vorliebe dafür, mehr Menschen zu retten, Personen mit höherem sozialen Status zu bevorzugen und Passagiere gegenüber Fußgängern zu schonen.

Ki priorisiert das Retten von "mehr Leben"

In unserem Unfallszenario von Monheim hätte die KI jedenfalls vorrangig die Kinder gerettet, erklärt Kazuhiro Takemoto. Der Grund: Die künstliche Intelligenz priorisiert das Retten von mehr Leben - also zwei Kinder zulasten eines einzelnen Radfahrers. Auch das Alter spielt für die KI eine Rolle.

"Insgesamt zeigten alle AI-Modelle Muster moralischer Urteile, die denen von Menschen ähnlich sind" Kazuhiro Takemoto, japanischer Wissenschaftler

Laut Studie neigen Menschen im Allgemeinen dazu, Fußgängern Vorrang vor Passagieren und Frauen Vorrang vor Männern einzuräumen. Außer Llama 2 entsprachen die KI-Systeme dem.

Interessant war für den Wissenschaftler die " Stärke dieser Urteile ." Während menschliche moralische Entscheidungen oft von Unsicherheit und Zögern geprägt sind, träfe die KI unerschütterliche Entscheidungen - zum Beispiel zugunsten von " mehr Leben ".

" Obwohl AI großes Potenzial für die Technologie zeigt, gibt es wichtige ethische Herausforderungen, die wir überwinden müssen ", sagt Takemoto. Denn noch etwas an den Studienergebnissen war bemerkenswert: Die moralischen Urteile variierten erheblich zwischen den Kulturen. " In Gesellschaften, in denen ältere Menschen besonders respektiert werden, könnten die Urteile völlig anders ausfallen ."

Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich, müsste da die KI nicht auch neutral sein? Die Studienergebnisse machen jedenfalls deutlich, dass die KI nach menschlichen oder vielleicht auch nach westlichen Maßstäben mit Informationen gefüttert wurde und dementsprechend entscheiden würde.

Autonomes Fahren - bislang nur Pilotprojekte

Hersteller wie Mercedes, Ford und BMW bieten bereits Assistenzsysteme an, die als Vorstufe zum autonomen Fahren betrachtet werden. Viele Fahrerinnen und Fahrer sammeln auf den Straßen hierzulande Erfahrungen mit Spurhalteassistenten, automatischen Einparkprogrammen und Autos, die selbstständig überholen, aufschließen und bremsen. Vollständig autonome Autos fahren in Deutschland derzeit nur auf ausgewiesenen und begrenzten Teststrecken.