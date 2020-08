Deutsche Bahn lehnt Reservierungspflicht ab

Volle Sitzplätze, zum Teil sitzen die Reisenden auf den Gängen. Eine ist eine junge Französin, die heute noch weiter nach Paris will: „Langsam nehmen die Leute das mit Corona nicht mehr so ernst. Und die Züge sind immer voll“ , sagt sie. „In Frankreich gibt es schon lange eine Reservierungspflicht. So kann man früh absehen, welcher Zug voll ist und ausweichen.“

Opposition fordert Reservierungspflicht

Politiker sehen das ähnlich und fordern eine Reservierungspflicht, damit die Mindestabstände auch beim Reisen eingehalten werden können. Die Platzreservierungen könnten auch kostenlos angeboten werden, sagt Christian Jung von der FDP.

Matthias Gastel von den Grünen fordert, dass Fahrgäste automatisch auf Abstand platziert werden. In bestimmten Waggons könnten auch Sitzgruppen gesperrt werden, um mehr Abstand zu und für Risikogruppen zu schaffen.

Bahn will Fexibilität erhalten

Die Deutsche Bahn hält von solchen Plänen wenig. Sie sieht die Flexibilität der Kunden in Gefahr. Konzernsprecher Achim Stauß will den Vorteil gegenüber Flugreisen nicht aufgeben: „Es ist nun mal so bei der Bahn, dass auch mal Fahrgäste spontan kommen.“