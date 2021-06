Keine Maskenpflicht mehr auf Schulhöfen ab Montag

Darum sei dieser Schritt "verantwortungsvoll und angemessen ." Alle weiteren Details würden in der neuen Corona-Betreuungsverordnung ausgearbeitet, so die Ministerin weiter. In den nächsten Tagen werde sie von der Landesregierung verabschiedet.

Laschet will Aufhebung der Maskenpflicht im Freien

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hatte sich am Mittwoch im Landtag für das Ende der Maskenpflicht im Freien in NRW ausgesprochen. In Innenräumen sollte an der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aber überall dort festgehalten werden, wo es nötig sei. "Wir dürfen kein Risiko eingehen" , warnte Laschet.

Auch FDP, SPD und Grüne sprachen sich für die Beibehaltung der Maske in Innenräumen aus. Mehrere Bundesländer haben bereits die Aufhebung der Maskenpflicht im Freien beschlossen.