Einigung im Tarifstreit: Kein Streik bei der Post

Gewerkschaftsmitglieder müssen noch abstimmen

Die Verdi-Mitglieder bei der Post sollen nun über das neue Ergebnis abstimmen. Die Tarifkommission empfehle den Mitgliedern die Annahme des Tarifergebnisses, hieß es. Verdi hatte mit Hinweis auf die hohe Inflation 15 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von einem Jahr gefordert. Zugleich hatte die Gewerkschaft mit einem unbefristeten Ausstand gedroht, nachdem ihre Mitglieder bei der Post die vergangene Tarif-Offerte in einer Urabstimmung abgelehnt hatten.

Durchschnittliches Lohnplus von 11,5 Prozent

Die Post ist der Gewerkschaft sehr entgegengekommen: Alle Beschäftigten erhalten ab dem 1. April monatlich 340 Euro mehr im Monat. Das bedeutet laut Post eine durchschnittliche Lohnerhöhung um 11,5 Prozent. Hinzu kommt eine Sonderzahlung von insgesamt 3.000 Euro über 15 Monate. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags beträgt 24 Monate.

Während sich Gewerkschaftsvertreter zufrieden äußerten, sieht die Post nach dem Abschluss offenbar große wirtschaftliche Herausforderungen auf sich zukommen. Post-Personalvorstand Thomas Ogilvie erklärte: " Wir sind im Interesse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch unserer Kunden über unsere finanzielle Schmerzgrenze hinaus gegangen ."

Einigung nach Marathon-Sitzung

In der Urabstimmung hatten sich zuvor 85,9 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. Dennoch hatte sich Verdi am Donnerstag kurzfristig zu Verhandlungen bereit erklärt. Sie hatten am Freitagnachmittag in Düsseldorf an einem nicht genannten Ort begonnen und waren erst am Samstagnachmittag beendet.