Corona-Frust: Kein Osterurlaub in diesem Jahr?

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat Urlaub in Deutschland über Ostern wegen der Corona-Pandemie ausgeschlossen. "Zu große Mobilität etwa durch Reiseverkehr und Tourismus bereits im April ist Gift. Wir würden alles zerstören, was wir seit Mitte Dezember erreicht haben", sagte Kretschmer der "Bild am Sonntag".

Eine Rückkehr zur "Normalität" wie im vergangenen Herbst würde zu einer "Explosion der Infektionszahlen" wie im November und Dezember führen. Lockerungen müssten vorsichtig und Schritt für Schritt erfolgen, führte der CDU-Politiker aus. "Gaststätten und Hotels werden in Sachsen auch über Ostern geschlossen sein müssen. Auch der Spielbetrieb in Opernhäusern und Theatern kann frühestens erst nach Ostern wieder aufgenommen werden."

Stamp: Mit Schnelltests könnte man schneller öffnen

So krass will NRW Vize-Ministerpräsidenten Joachim Stamp (FDP) das nicht unterschreiben und betont: Es hängt von verschiedenen Faktoren ab, ob man in Deutschland Schritte Richtung Normalität machen können. Beispielsweise davon, "ob wir die zertifizierten Selbsttests zur Verfügung haben und in welchem Umfang", sagte Stamp dem WDR. "Wenn die für jedermann zur Verfügung haben, dann können sie natürlich ganz anders öffnen, als wenn das nicht der Fall ist."

Es ginge darum, vernünftig zu bleiben. Man müsse aber auch "klare Perspektiven" schaffen. Es müsse "irgendwie Licht am Ende des Tunnels" zu erkennen sein.

Stand: 14.02.2021, 16:28