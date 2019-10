Keimbelastete Wurst in ganz NRW ausgeliefert

Drei Tage nach Bekanntwerden der Gefahr teilte das NRW-Verbraucherschutzministerium am Montag (07.10.2019) mit, dass Produkte des Herstellers in 48 der 53 Kreise und kreisfreien Städte im Land geliefert wurden. Darunter unter anderem an die Restaurants von Ikea. Auch in einem Kölner Krankenhaus war noch Wilke-Wurst verteilt worden.

Verdorbenes Fleisch von Wilke