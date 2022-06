Mallorca: "Kegelbrüder" werden im Gefängnis von deutschem Geistlichen besucht

Der evangelische Pfarrer Holmfried Braun besuchte sie im Gefängnis von Palma mit einem Vertreter der katholischen Kirchen und des Konsulats. Nach WDR -Informationen sollen die vier "Kegelbrüder", die gegen die Zahlung einer Kaution von jeweils 12.000 Euro auf freien Fuß kommen, voraussichtlich am Mittwoch die Haftanstalt verlassen dürfen. Ein weiteres Mitglied der Reisegruppe ist bereits ohne Kaution freigelassen worden.

Untersuchungshaft bis zum Prozessbeginn möglich

Holmfried Braun, evangelischer Pfarrer

Offenbar will das Gericht noch einmal Zeugen befragen. Erst danach soll das Quartett die Untersuchungshaft verlassen dürfen. Sie kommen vorerst frei, weil ihre Hotelzimmer auf der vom Brandort abgewendeten Seite des Hotels liegen und sie damit wohl nicht direkt für den Brand verantwortlich sein sollen. Was mit den übrigen acht Inhaftierten passiert, ist unklar. Sie könnten bis zum Abschluss der Ermittlungen oder sogar bis zum Beginn des möglichen Prozesses in Untersuchungshaft bleiben. Diese kann laut spanischem Gesetz bis zu vier Jahre dauern.

Zu dem Zustand der Inhaftierten wollte Braun nichts sagen, weil er mit ihnen Stillschweigen vereinbart habe, aber " rein äußerlich " gehe es ihnen " ganz gut ". Die Hoffnung sei da, dass die verbliebenen acht ähnlich wie ihre fünf Reisegefährten bald entlassen werden. Man habe sie darin bestärkt, geduldig zu sein.

Pfarrer Braun bestätigt gute Führung der Deutschen

Braun betreue auch deutsche Gefangene, die lange Haftstrafen verbüßen und mit denen er Weihnachten feiere: " Natürlich ist Untersuchungshaft noch etwas anderes als die Verbüßung eine Haftstrafe. Ich hoffe, dass die jungen Männer bald wieder nach Münster zurückkehren können und dass ich sie nicht mehr oft hier im Gefängnis besuchen muss ."