Deutschland ist eines der wenigen Länder der EU , in denen Hunde und Katzen nicht registriert und gekennzeichnet werden müssen. Kein Zustand, finden Experten, die am Mittwoch (06.11.2019) in Berlin tagen.

Netzwerkleiter Hans-Friedrich Willimzik

" Eine zu geringe Rückvermittlung entlaufener Tiere , hohe Kosten für Tierheime, Risiken für die öffentliche Gesundheit und unsägliches Leid beim Handel mit Welpen " - Hans-Friedrich Willimzik nennt nur einige der Probleme.