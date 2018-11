Es waren schockierende Zahlen, die die Deutsche Bischofskonferenz am 25. September 2018 vorstellte: 451 des Missbrauchs beschuldigte Geistliche, 935 Betroffene allein in NRW . Laut Landesjustizminister Peter Biesenbach ( CDU ) nahmen verschiedene Staatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen die Missbrauchsstudie zum Anlass, die Einleitung von Ermittlungen zu überprüfen.

Sechs Juraprofessoren haben Anzeige wegen Kindesmissbrauchs im Bistum Münster erstattet, die von der Staatsanwaltschaft derzeit geprüft werden. Auch in Köln laufen Ermittlungen.

Diese seien allerdings schon vor der Anzeige durch die Professoren aufgenommen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag (12.11.2018) dem WDR. Die Ermittler seien diesbezüglich in Kontakt mit dem Erzbistum Köln.