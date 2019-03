Um den Menschen die Bedeutung des Aschermittwochs wieder näher zu bringen, setzt die Katholische Kirche in NRW mittlerweile auf ungewöhnliche Maßnahmen.

Werbung über S ocial Media

" Einige Bistümer und Gemeinden werben zum Beispiel über soziale Medien dafür, am Aschermittwoch den Gottesdienst zu besuchen ", erklärt Antonius Hamers, Leiter des Katholischen Büros NRW, das die Interessen der fünf Erz- und Bistümer im Land vertritt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Aber auch mit besonderen Veranstaltungen machen die Kirchen auf den Tag aufmerksam: Das Bistum Essen lädt beispielsweise gemeinsam mit der Evangelischen Kirche im Rheinland zum sogenannten Sozialpolitischen Aschermittwoch.

" Ashes to go " in der City

In diesen Gottesdienst werden prominente Gäste eingeladen. Im vergangenen Jahr sprach NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart ( FDP ). Dieses Jahr wollen Petra Schiffmann von der Oberhausener Tafel und der Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann-Stiftung, Aart Jan de Geus, in der Oberhausener Tafelkirche über Armut diskutieren.

Gläubige, die dennoch nicht den Weg in die Kirche finden, können sich unter anderem am Berliner Plätzchen in Wuppertal, vor dem Essener Dom und in Bochum am Dr.-Ruer-Platz das Aschenkreuz abholen. " Das Angebot wird sehr gut angenommen ", erzählt Bernd Wolharn, Cityseelsorger am Essener Dom.

Impuls für die Fastenzeit